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20 декабря, 11:30

Экономика

Эксперты дали прогноз на арендные ставки столичных квартир в I квартале 2024 года

Эксперты дали прогноз на арендные ставки столичных квартир в I квартале 2024 года

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Продажи вторичного жилья в Москве выросли на 35% с января по ноябрь 2023 года

Эксперты ожидают сохранения прежнего уровня арендных цен в Москве зимой и весной 2024 года. Как отметила замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова, в начале января будет сохраняться сезонное ослабление активности, а весной спрос немного увеличится, но это не повлияет на цены.

Также стало, что оборот сферы услуг в столице вырос почти на 10% за последние 10 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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