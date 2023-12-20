Эксперты дали прогноз на арендные ставки столичных квартир в I квартале 2024 года

Эксперты ожидают сохранения прежнего уровня арендных цен в Москве зимой и весной 2024 года. Как отметила замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова, в начале января будет сохраняться сезонное ослабление активности, а весной спрос немного увеличится, но это не повлияет на цены.

Также стало, что оборот сферы услуг в столице вырос почти на 10% за последние 10 месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.