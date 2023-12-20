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20 декабря, 10:15

Экономика

Экспертиза правовых актов позволит бизнесу Москвы сэкономить до 70 млн рублей

Экспертиза правовых актов позволит бизнесу Москвы сэкономить до 70 млн рублей

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В результате изменений в ряде нормативных документов столичный бизнес сможет ежегодно экономить до 70 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она отметила, что было отменено избыточное требование по закрытию и переоформлению разрешения на перемещение строительных отходов. Это позволит строительной отрасли столицы сэкономить.

Также стало известно, что в Москве более 3,3 тысячи человек получили квартиры по программе реновации в ноябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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