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Экономика

"Актуальный репортаж": в РФ ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем в 2021 году

"Актуальный репортаж": в РФ ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем в 2021 году

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В Россию в 2022 году ввезли на 65% меньше ноутбуков по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликовал аналитический центр GS Group.

Чаще всего на полках магазинов теперь встречаются азиатские бренды. Активизировались и серые торговцы, у них ноутбуки стоят дешевле, чем ввезенные по параллельному импорту.

Какие устройства можно купить в Москве? И что делать с гарантией? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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