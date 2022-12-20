"Актуальный репортаж": в РФ ввезли на 65% меньше ноутбуков, чем в 2021 году

В Россию в 2022 году ввезли на 65% меньше ноутбуков по сравнению с прошлым годом. Такие данные опубликовал аналитический центр GS Group.

Чаще всего на полках магазинов теперь встречаются азиатские бренды. Активизировались и серые торговцы, у них ноутбуки стоят дешевле, чем ввезенные по параллельному импорту.

Какие устройства можно купить в Москве? И что делать с гарантией? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.