Банк ВТБ запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме для россиян

Банк ВТБ запустил для российских граждан возможность оплаты по QR-коду во Вьетнаме. Платежи осуществляются в рублях с автоматической конвертацией во вьетнамские донги без взимания дополнительной комиссии. Новая услуга уже доступна более чем в 3 тысячах крупных торговых точек страны.

Вьетнам стал четвертым иностранным государством после Киргизии, Таджикистана и Турции, где можно расплачиваться через QR-код от ВТБ. Эксперты отмечают, что расширение безналичных платежных возможностей за рубежом является важным шагом для удобства российских туристов и развития международных банковских услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.