20 ноября, 08:30

Экономика

Эксперт рассказал, будут ли заставлять россиян переходить на цифровые рубли

Новости мира: Белый дом одобрил законопроект о санкциях против России

В России начнут маркировать мясные изделия и полуфабрикаты

В России стабилизировался рынок топлива

ФАС проверит формирование цен на маркетплейсах

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

"Деньги 24": каждый второй российский бизнесмен применял технологии ИИ

"Деньги 24": активы россиян в иностранной валюте достигли рекордной отметки

"Деньги 24": котировки биткоина и эфира вновь снизились

Собянин: треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, будут ли заставлять россиян переходить на цифровые рубли. По словам эксперта, такого не произойдет, потому что это будет просто дополнительным состоянием рубля.

Они войдут в массовый оборот в России с 1 сентября 2026 года. Сейчас идет пилотное тестирование, в котором участвуют несколько тысяч физических лиц, юридических лиц, в том числе несколько крупных банков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

