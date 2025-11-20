20 ноября, 08:30Экономика
Эксперт рассказал, будут ли заставлять россиян переходить на цифровые рубли
Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, будут ли заставлять россиян переходить на цифровые рубли. По словам эксперта, такого не произойдет, потому что это будет просто дополнительным состоянием рубля.
Они войдут в массовый оборот в России с 1 сентября 2026 года. Сейчас идет пилотное тестирование, в котором участвуют несколько тысяч физических лиц, юридических лиц, в том числе несколько крупных банков.
