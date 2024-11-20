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20 ноября, 15:15

Экономика

Цены на аренду загородного жилья в Новый год выросли на 50%

Цены на аренду загородного жилья в Новый год выросли на 50%

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Москвичи активно бронируют загородные дома на Новый год, цены на аренду значительно выросли. Средний чек сейчас составляет 14 600 рублей за ночь.

Эксперт по недвижимости Константин Муравьев отметил, что увеличение спроса связано с тем, что путевки за границу стали дороже, и россияне предпочитают экономить, празднуя Новый год дома. В результате спрос на загородные дома вырос, а цены увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом в Московской области и до 100% – в соседних регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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