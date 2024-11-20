Доля продуктов отечественного производства на московском рынке составила 84%

Москва перестала зависеть от импортных продуктов. Сейчас доля продовольственных товаров отечественных производителей составляет 84%. Число торговых точек с продуктами в столице превышает 20 тысяч, что позволяет москвичам найти все необходимое в шаговой доступности.

Эксперты отмечают, что разнообразие магазинов и конкуренция между ними сдерживают рост цен на продукты эффективнее, чем государственный контроль. Большинство магазинов ориентировано на широкий круг покупателей, предлагая товары разных ценовых сегментов.

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