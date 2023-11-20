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Новости

20 ноября, 21:30

Экономика

Новости часа: льготу по оплате ЖКУ в Москве теперь можно оформить только онлайн

Новости часа: льготу по оплате ЖКУ в Москве теперь можно оформить только онлайн

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

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Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Льготу по оплате ЖКУ и связи в Москве теперь можно оформить только онлайн, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Станцию "Тютчевская" столичного метрополитена украсят панели со строками из произведений поэта, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бесплатную программу ко Дню матери подготовил красногорский филиал Музея Победы, передает пресс-служба музея.

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