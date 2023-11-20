20 ноября, 21:30Экономика
Новости часа: льготу по оплате ЖКУ в Москве теперь можно оформить только онлайн
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Льготу по оплате ЖКУ и связи в Москве теперь можно оформить только онлайн, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Станцию "Тютчевская" столичного метрополитена украсят панели со строками из произведений поэта, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Бесплатную программу ко Дню матери подготовил красногорский филиал Музея Победы, передает пресс-служба музея.