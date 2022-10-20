Inditex может продать бизнес ливанской группе

Владелец брендов Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti может продать бизнес ливанской группе. Уточняется, что у них уже есть франшиза в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре.

Inditex подтвердила факт переговоров о дальнейшей судьбе ее бизнеса в России. В марте компания объявила о закрытии в РФ магазинов и приостановила онлайн-торговлю.

При этом Россия была крупнейшим международным рынком. На нее приходилось 6% общего оборота, а это почти 2 миллиарда евро.

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