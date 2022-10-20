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Политика

Новости часа: у России не будет вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве – Песков

Новости часа: у России не будет вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве – Песков

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Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у РФ не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страны заинтересованы занимать освобождающееся у РФ пространство для торгово-экономического сотрудничества.

Правительство поручило направить один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Швеция демонстративно саботирует диалог с РФ по "Северным потокам", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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