Новости часа: у России не будет вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве – Песков

Вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у РФ не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страны заинтересованы занимать освобождающееся у РФ пространство для торгово-экономического сотрудничества.

Правительство поручило направить один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Швеция демонстративно саботирует диалог с РФ по "Северным потокам", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.