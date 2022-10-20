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Политика

Захарова заявила, что Россия обеспокоена ростом масштабов голода в мире

Захарова заявила, что Россия обеспокоена ростом масштабов голода в мире

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Новости часа: Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Мишустин поручил Силуанову взять под личный контроль выплаты мобилизованным

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что 14 октября в Риме состоялась торжественная церемония, которая была посвящена Всемирному дню продовольствия.

Дипломат подчеркнула, что Россия солидарна с решением продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по выбору девиза на этот год – "Никто не должен остаться без внимания".

По ее словам, российская сторона также разделяет многие из озвученных оценок относительно текущего положения с обеспечением глобальной продовольственной безопасности. Захарова подчеркнула, что в РФ обеспокоены ростом масштабов голода в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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