Российский рынок акций во вторник завершил торги рекордным обвалом

Российский рынок акций 20 сентября завершил торги рекордным обвалом, самым большим с февраля этого года. Подешевели акции почти всех крупных отечественных компаний. Евро и доллар подорожали, однако всего на 44 копейки.

Несмотря на все геополитические риски Центробанк РФ продолжает медленно снижать ключевую ставку. Как это влияет на кредиты и проценты по вкладам? Как сейчас можно заработать на бирже? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

