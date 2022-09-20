В столице завершилась пресс-конференция, посвященная фестивалю финансовой грамотности

20 сентября в Москве прошла пресс-конференция, посвященная VI Фестивалю финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Он состоится в столице 24 сентября. На мероприятии говорили о формате и площадках фестиваля, рассказали об участниках и программе мероприятий.

Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве – это просветительская социальная акция для жителей города всех возрастов, которая проводится с 2017 года правительством Москвы и Банком России. На фестивале можно узнать, как эффективно управлять личными и семейными финансами, не попасться на уловки мошенников, стать инвестором и предпринимателем и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.