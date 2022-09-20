"Вкусно – и точка" запустит доставку до конца 2022 года

Бургеры из "Вкусно – и точка" можно будет заказать домой или на работу. Доставку планируют запустить до конца 2022 года. Об этом сообщил гендиректор сети. Но формат доставки пока не определен.

Преемник McDonald's заработал в июне. Ранее в сеть входило 850 ресторанов. Сейчас в России открыто более 800 заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.