Цены на энергоносители в Европе побили исторические максимумы в преддверии зимы

Цены на энергоносители в Европе бьют исторические максимумы в преддверии зимы. Температурный лимит на обогрев домов выставлен французам и швейцарцам, причем последним за перегрев даже грозит тюрьма.

Замерзающие немцы спят с грелками, а некоторые европейцы и вовсе готовятся к сезонной миграции на юг. Готовы ли отельеры превратить мертвый сезон в горячий? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.