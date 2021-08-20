Москва стала лидером по выдаче семейной ипотеки в России

Москва стала лидером по выдаче семейной ипотеки. Итоги первого полугодия подвели в столичном департаменте экономической политики и развития.

За шесть месяцев выдали почти четыре тысячи кредитов по программе. Их общая сумма превышает 24 миллиарда рублей.

Всего на столицу пришлось 11 процентов от общего числа оформленных договоров. Интерес к квартирам в новостройках сейчас высокий. Да и ставка привлекательная. В среднем это на 4,77% ниже чем по России. Максимальный уровень спроса пока пришелся на март. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.