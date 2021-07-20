Эксперты ожидают нового повышения ключевой ставки

Борьба с ростом цен в России может активизироваться. По мнению экономистов, в ближайшее время Центробанк поднимет ключевую ставку, что должно остановить инфляцию.

О планах ЦБ в пятницу, 23 июля, расскажет его глава Эльвира Набиуллина. Она, помимо прочего, знаменита тем, что часто появляется на публике с крупными брошами на пиджаке. Часто наблюдатели видят в этих украшениях определенные намеки.

Сейчас есть мнение, что в пятницу Набиуллина появится перед журналистами с брошкой в виде питона или удава. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.