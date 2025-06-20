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20 июня, 15:45

Экономика

Представители зарубежных стран примут участие в пленарном заседании на ПМЭФ

Представители зарубежных стран примут участие в пленарном заседании на ПМЭФ

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На Петербургском международном экономическом форуме скоро начнется большое пленарное заседание. В нем примут участие президент Республики Индонезия Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Кроме того, с речью выступит Владимир Путин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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