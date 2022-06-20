Пресс-конференция, посвященная развитию мирового рынка зерна, прошла в столице

20 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция "Урожайный год. Что ждет мировой рынок зерна?".

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал какие преимущества есть у российской пшеницы, кто сейчас покупает наше зерно и какой объем поставляет на экспорт наша страна и будет ли он ограничен.