Эксперты рассказали, будет ли IKEA выполнять гарантийные обязательства после ухода из РФ

Магазины IKEA могут открыться, чтобы распродать мебель и технику, оставшуюся на складах. Однако покупателей больше беспокоит дальнейшее гарантийное обслуживание товаров. Например, на кухни магазин предоставлял гарантию в 25 лет.

Продолжит ли IKEA выполнять гарантийные обязательства после полного ухода с рынка? Можно ли сейчас обменять или вернуть купленный отвар? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.