Бренд Mango продаcт свои магазины российскому бизнесу

Испанский бренд Mango решил передать свои магазины российскому бизнесу. Это коснется 55 торговых точек. Стало известно, что компания уже договорилась с несколькими партнерами о передаче магазинов, которые в дальнейшем станут франшизами.

Изменятся ли ассортимент и цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.