Новости последнего часа: Wildberries начал продавать одежду бренда Bershka

Один из брендов Inditex – Bershka – вернулся в продажу в РФ. Однако пользователи смогут приобрести товары этого магазина только на Wildberries.

Вечером в Москве обещают до 7 баллов на дорогах. Об этом сообщили специалисты ЦОДД.

Число португальцев, заразившихся оспой обезьян, приблизилось к 300, сообщили в СМИ