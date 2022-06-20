В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появится "Биг Тейсти" под новым названием

Популярный сэндвич "Биг Тейсти" вернется в меню ресторанов "Вкусно – и точка". Но он будет называться по-другому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Также могут вернуться "Биг Мак" и "Макфлури", но приготовленные по измененным рецептам. Ранее сам ресторан McDonald’s поменял название и теперь работает под вывеской "Вкусно – и точка".

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