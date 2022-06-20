Экспорт зерна из РФ составит 45 млн тонн в текущем сельскохозяйственном году

В 2022 году в России будет хороший урожай зерна. Об этом сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Запасы зерновых, как уточнил Злочевский, выше прошлогодних показателей. Связано это, в том числе, с экспортными ограничениями.

Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном году составит порядка 45 миллионов тонн. Из них почти 37 миллионов тонн приходится на пшеницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.