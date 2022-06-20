Новости последнего часа: комиссия Госсовета допускает снижение ставки по льготной ипотеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, комиссия Госсовета допускает при необходимости снижение ставки по льготной ипотеке ниже 7%.

Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. К настоящему моменту подано более 200 заявок на основной конкурс.

Китайская Chery планирует запустить в России новую марку автомобиля Omoda. Об этом сообщила пресс-служба компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.