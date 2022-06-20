Новости последнего часа: магазины Decathlon приостановят работу в России с 27 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, магазины Decathlon приостановят работу в России с 27 июня. Об этом сообщили СМИ.

54 дома включены в программу реновации в Нагатинском Затоне в Москве. Сергей Собянин напомнил, что в 2023 году в районе планируется ввести станции метро "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".

Инцидент с платформой в Черном море не повлияет на туринфраструктуру. Опасаться нечего, заявили власти Крыма.

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