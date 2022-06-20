Бренд Mango отказался от прямых продаж в России

Бренд Mango принял решение прекратить напрямую продажи на российском рынке. Стало известно, что владельцы бренда уже заключили франчайзинговые контракты, поэтому ретейлер передаст свои магазины российскому бизнесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.