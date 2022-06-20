Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления, который предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%.

В Минфине отметили, что это позволит создать дополнительный спрос на жилье и поддержать граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

