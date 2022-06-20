Новости последнего часа: предприятия РФ освободят от большинства проверок с 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, российские предприятия освободят от большинства проверок с 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

20 июня в Москве проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Профилактика займет около 40 минут, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Число заразившихся оспой обезьян за пределами Африки удвоилось за 12 дней. Такие данные представила ВОЗ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.