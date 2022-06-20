Бренд одежды Mango заявил об уходе с рынка РФ

Испанский ритейлер Mango уходит из России. Компания передаст свои торговые точки российскому бизнесу.

Первые два магазина поменяют собственников в ближайшее время, еще 22 – до конца июля. Об этом сообщают испанские СМИ. Изменится ли ассортимент и цены?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.