В России не будут выпускать и продавать Coca-Cola

Coca-Cola покидает российский рынок. СМИ сообщили, что компания распродает запасы. Однако замена зарубежному бренду нашлась быстро. Теперь на прилавках появится газировка от других производителей.

Изменится ли вкус? И какие планы у производителей другой газировки с мировым именем? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.