В Италии составили рейтинг наиболее подорожавших пищевых продуктов в мае

В Италии опубликовали список 20 наиболее подорожавших в мае пищевых продуктов. Такой рейтинг составил Национальный союз потребителей.

Первую строчку заняли все растительные масла за исключение оливкового, которые в годовом исчислении подорожали более чем на 70%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.