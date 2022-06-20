Магазины Mango передадут российским партнерам – СМИ

Испанский ретейлер Mango решил уйти из России. Об этом сообщают испанские СМИ.

Компания передаст свои торговые точки российскому бизнесу. Первые два магазина поменяют собственников в ближайшее время, еще 22 точки – до конца июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.