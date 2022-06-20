ЦБ РФ ослабил практически все ограничения по иностранной валюте

Центробанк РФ ослабил почти все ограничения, связанные с валютой. В частности, лимит по безналичным переводам установлен на уровне 150 тысяч долларов в месяц, а ранее он составлял 50 тысяч.

Кроме того, теперь разрешено покупать и продавать наличную иностранную валюту. В ЦБ заверили, что принудительной конвертации валютных вкладов и счетов в рубли не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

