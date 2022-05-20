Рубль обновил многолетние максимумы на фоне прихода газовых денег, говорят эксперты.

В Нидерландах подтвержден первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщают местные власти.

А власти Бразилии договорились с Илоном Маском развернуть Starlink в сельской Амазонии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

