Карты российской платежной системы "Мир" будут принимать в отелях Турции

Карты российской платежной системы "Мир" будут принимать в местных отелях Турции. Кроме того, увеличится и использование карт в банкоматах для операций с денежными средствами.

Но получится ли оплатить билеты турецких авиакомпаний? И какие перевозчики летают на курорты без пересадок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.