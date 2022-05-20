Российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд – Минпромторг

Меню McDonald’s по вкусу сильно не изменится. Рецептура блюд, скорее всего, останется прежней. Об этом заявили в Минпромторге. Однако название придется изменить.

Что москвичи думают по этому поводу? И что происходит у единственного продолжающего работать ресторана McDonald’s? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.