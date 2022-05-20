Магазины Reserved и Cropp открылись под новыми вывесками

Магазины Cropp, House, Sinsay, Mohito и Reserved снова открылись в Москве. Правда, под новыми вывесками.

Все бренды до сих пор принадлежали польскому фэшн-оператору. Стало известно, что владелец продал российское подразделение китайскому консорциуму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

