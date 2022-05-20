Российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд

Рецептура блюд McDonald's может сохраниться в заведениях, которые откроются под новым брендом после продажи российского подразделения, сообщили в Минпромторге.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позднее стало известно, что рестораны сети возобновят работу в России под новым брендом в середине июня.

19 мая появилась информация о том, что McDonald's решил продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.