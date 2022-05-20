Доллар и евро на Мосбирже обновили минимумы последних лет. Доллар опустился ниже 58 рубелей, евро – ниже 60 рублей.

Иностранные бренды возвращаются в РФ под другими названиями. В нескольких ТЦ магазины уже готовят к открытию.

Акционер Avito, компания Prosus, решил продать свою долю и выйти из бизнеса в России.

