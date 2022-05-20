ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона

Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с использованием специальной технологии, благодаря которой можно расплатиться за товар, приложив гаджет к платежному терминалу.

Отмечается, что благодаря внедрению новой технологии появится возможность оперативно производить платеж через Систему быстрых платежей, при этом на стороне магазина необходимо будет иметь лишь обычную QR-наклейку с NFC-антенной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

