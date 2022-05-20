Правительство РФ выделило около 50 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Правительство РФ выделило еще почти 50 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Об этом сообщил кабмин.

В Москве более 55 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры.

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance продает бизнес и уходит из России.