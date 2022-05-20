McDonald's продаст свой бизнес в РФ лицензиату Говору

Ушедшая с российского рынка компания McDonald’s нашла нового покупателя. Им стал Александр Говор, который уже знаком с культурой компании: его фирма управляла 25 ресторанами в России по франшизе. Не смотря на это, название сети придется изменить.

Также под вопросом осталось и меню заведений. Пока известно только то, что за сотрудниками сохранят рабочие места в течение двух лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.