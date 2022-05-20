В Росстате заявили о замедлении роста цен в РФ

Рост цен в России замедлился, заявили в Росстате. Многие товары и вовсе подешевели. Например, некоторые овощи и фрукты. Откатилась назад и техника. Ноутбуки сбросили 13% от цены за март.

О том, на чем еще получится сэкономить, – в эфире телеканала Москва 24.