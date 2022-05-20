McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Говору

Сеть ресторанов McDonald's решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Он открыл в Сибири по франшизе 25 точек фастфуда.

Заведения по условиям сделки должны будут поменять название. Предполагается, что в ресторанах будет и новое меню, однако, как считают эксперты, исчезнут только фирменные наименования, а бургеры останутся.

Кроме того, за сотрудниками McDonald's должны сохранить рабочие места как минимум в течение двух лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

