Москвичам рассказали о цене на кофе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе Carte Noire, упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" на прошлой неделе он стоил 330 рублей, сейчас уже по 580. В "Перекрестке" цена не менялась – 320 рублей, самое выгодное предложение.

В "Азбуке Вкуса" сэкономить не получится, там еще несколько недель назад ценник установили на уровне 625 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.