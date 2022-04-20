Спрос на пищевые красители вырос в 2,5 раза в преддверии Пасхи

В преддверии Пасхи спрос на пищевые красители вырос примерно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в компании Ozon.

Во сколько в этом году обойдутся куличи? И как москвичи готовятся к Пасхе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

