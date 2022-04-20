Спрос на товары для сада и огорода вырос в несколько раз в России

Москвичи активно готовятся к дачному сезону. Спрос на товары для сада и огорода вырос в несколько раз. Люди массово скупают семена, удобрения, оборудование для полива и предметы для ландшафтного декора.

Что пользуется особой популярностью? И какие в этом году цены? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.