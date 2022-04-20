Производитель бытовой химии Henkel сообщил об уходе из РФ

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России. В портфель брендов компании входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss и другие.

Какую долю продукция Henkel занимала на рынке? Что будет с российскими сотрудниками? И есть ли отечественная альтернатива?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.