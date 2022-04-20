Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля.

21 апреля в Москве прольется 25% месячной нормы осадков.

Danone прекращает все новые инвестиции в Россию и импорт продукции под брендами Evian и Alpro.